Karabük\'te Paniğe Neden Olan Valiz Kontrollü Olarak Patlatıldı

Karabük'te açık otoparktaki valiz, bomba imha ekiplerince fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Valizin boş olduğu belirlendi.

Karabük'te açık bir otoparka bırakılan sahipsiz valiz paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak, otopark ve çevresini yaya ile araç trafiğine kapattı. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı, şüpheli valizi inceledikten sonra fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Gerçekleştirilen kontrollü patlatma sonrası yapılan incelemede valizin içerisinin boş olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK