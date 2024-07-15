Karabük'te Şans Oyunlarından Kaybeden Şahıs Silahlı Saldırıda Bulundu

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Karabük'te iddiaya göre şans oyunu oyunlarında 50 bin TL kaybeden şahsın tabanca ile ateş açarak kaçtığı olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kemal Güneş Caddesi üzerinde şans oyunları hizmeti veren büfede Musa D. (38), iddiaya göre sabah saatlerinden itibaren şans oyunu oyunlarında 50 bin TL kaybetmişti. Para kaybetmeyi hazmedemeyen şahıs, büfe önünde belinden çıkarttığı tabanca ile ateş açarak kaçmıştı. Büfe işletmecisi Mustafa Orhan ile cadde üzerindeki bir polis ile vatandaşların peşinden koştuğu şahıs, olay yerinin yakınındaki alışveriş merkezinde kıskıvrak yakalanmıştı. Büfe işletmecisi ve eşi ile vatandaşların büyük panik yaşandığı olayda iş yerine 3 kurşun isabet ederken, silahı ile birlikte gözaltına alınan şahıs Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek gözaltına alınmıştı. Oynadığı şans oyunlarında yaklaşık 50 bin TL kaybeden şahsın ateş açtığı o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Silahlı saldırının yaşandığı yerin hemen yakınındaki bir kafede oturanların panik anları da güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, silahlı saldırının yaşanmasının ardından kafeterya önünde oturan müşterilerin ayağa kalktığı ve olayı anlamaya çalıştığı, saldırganın kendilerine doğru koştuğunu gören müşterilerin panikle iş yerine kaçışmaya başladığı yer aldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Musa D.'nin emniyette verdiği ifadede bahis oyunları bağımlısı olduğunu ve sabah saatlerinden itibaren oynadığı oyunlarda 50 bin TL kaybettiğini, bir anlık öfkeyle belindeki tabanca ile ateş açtığını ve yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söylediği öğrenildi. - KARABÜK