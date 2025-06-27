Karabük\'te Sentetik Ecza Operasyonu

Karabük'te üzerinde 50 adet sentetik ecza ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezinde yapılan operasyonda, 1 şahsın üzerinde, eşyalarında ve ikametinde yapılan aramada 50 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK