Karabük'te silahla havaya ateş açan 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ergenekon Mahallesi'nde araç içerisinden silahla ateş açıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada söz konusu şahsın M.D. olduğunu tespit etti. Şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermi ele geçirildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinde ele geçirilen ve muhafaza altına alınan mermi kovanlarının şahıstan ele geçirilen silaha ait olmadığı tespit edilirken, yapılan yeni çalışmada M.D.'ye ait bir adet daha ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen silahlara el konuldu.
Polis ekipleri ayrıca Aydınlıkevler Mahallesi'nde silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine yaptıkları çalışmada, olayın faili B.Ö.'yü gözaltına aldı. Yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabir edilen ses tabancası ve tabancaya ait mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - KARABÜK
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 30 yaşındaki Onur A., babasının gözleri önünde tüfekle kendisini vurarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, adli tıp kurumuna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil dereye düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak dereye düşen araçta bulunan 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, Uludere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, virajı alamayarak dereye düştü ve yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir motosiklet sürücüsü dereye düşerek yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale Valiliği, beklenen sıcak hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangınları açısından risk oluşabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Valilik, orman yangınlarının çoğunun beşeri hatalardan kaynaklandığını ve ateşin kesinlikle uzak durulması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar, herhangi bir orman yangını fark ederlerse 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları gerektiği konusunda uyarıldı.
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