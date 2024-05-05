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Karabük'te ters istikamette seyir halinde olan otomobil cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Zonguldak Caddesi'nde sürücü ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Soğuksu Mahallesi istikametine doğru ters yönde ilerledi. Bir süre ters yönde giden ve alt geçidi de kullanan sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü.

O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. - KARABÜK