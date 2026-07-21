Karabük'te Tır-Traktör Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Karabük'te Tır-Traktör Kazası: 1 Yaralı

Karabük\'te Tır-Traktör Kazası: 1 Yaralı
21.07.2026 15:38
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Karabük'te tır, traktöre çarptı; traktör sürücüsü ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te tır ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Cumayanı Sanayi Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Eskipazar'dan Karabük yönüne seyreden Ü.B. idaresindeki 06 DYP 476 plakalı çekici ve 42 AIC 386 plakalı dorse, aynı istikamette banket üzerinde ilerleyen Ramazan Ç. yönetimindeki 78 AAT 885 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör ağır hasar alırken, sürücüsü Ramazan Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te Tır-Traktör Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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