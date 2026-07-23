Karabük\'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Karabük- Bartın kara yolunda otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ovacuma Çalıkahvesi mevkisinde meydana geldi. Şevki K. idaresindeki 78 SP 266 plakalı otomobil, Muzaffer K. yönetimindeki 37 ER 619 plakalı tırla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Şehri K. ve Şevket K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Şevki K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Araç çekiciyle olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK