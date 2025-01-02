Karabük'te Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

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Karabük'te hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı, durumu stabil.

02.01.2025 15:25
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Hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza Karabük- Kastamonu kara yolu Çıraklar Köyü mevkiinde meydana geldi. Uğur Bay idaresindeki 74 AL 357 plakalı hafif ticari araç, Nuri Tuncay idaresindeki 78 AH 832 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Tuncay araçta sıkışırken diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin çalışmalarıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Tuncay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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