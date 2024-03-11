Karabük\'te trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümüne ilişkin hapis cezası 45 yıla çıkarıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yıl önce kaybolan ve 9 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın dedesi Hasan Yağal'a verilen hapis cezası, 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından dolayı 45 yıla çıkarıldı. Mahkeme, diğer sanıkların beraat kararlarını ise onayladı.