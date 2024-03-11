Karabük'te trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Karabük'te trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

Karabük\'te trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan İlyas Kazancı, tedavi gördüğü hastanede 26 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

11.03.2024 13:42  Güncelleme: 13:43
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Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan İlyas Kazancı tedavi gördüğü hastanede 26 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

14 Şubat 2024 tarihinde Karabük- Yenice kara yolu Şahinkaya mevkiinde meydana gelen kazada, Murat Kazancı (43) idaresindeki 34 SB 513 plakalı Peugeot marka hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu Azize (60) ve Dursun Kırış (50) hayatını kaybetmişti.

Kazada, ağır yaralanan İlyas Kazancı (36) tedavi gördüğü Özel Medikar Hastanesi'nde 26 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Böylece kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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