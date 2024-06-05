Karabük'te trafik kural ihlali yapan motosiklet sürücüsüne 7 bin 945 TL para cezası

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Karabük'te trafik kural ihlali yapıp sosyal medya hesabında paylaşım yapan motosiklet sürücüsüne 7 bin 945 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir motosiklet sürücüsünün yaptığı trafik kural ihlallerini sosyal medya hesabında paylaşması üzerine inceleme başlattı. Yapılan incelemede görevlilerce tespit edilen bahse konu araç ve sürücüsü il merkezinde yapılan uygulamada durduruldu. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 7 bin 945 TL idari para cezası uygulandı. - KARABÜK