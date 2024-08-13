Karabük\'te Üç Ayrı Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı

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Karabük'te meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

100. Yıl Mahallesinde meydana gelen ilk kazada S. D. idaresindeki 78 ABL 093 plakalı otomobil Y.A. idaresindeki 78 ABM 292 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan N.K. yaralandı. Yaralı ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İkinci kaza Kemikli Rampalarında meydana geldi. Y.K. idaresindeki 28 ACK 578 plakalı otomobil, arıza yapması nedeniyle yolun kenarında park halinde bekleyen Ş.Ç. idaresindeki 78 AAU 934 plakalı kamyona çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile E.D.K.(7) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Üçüncü kaza Bartın- Safranbolu kara yolunda meydana geldi. M.E.A. idaresindeki 06 DSY 958 plakalı otomobille Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole uçtu. Kazada sürücü ile İ.Ö.A. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK