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Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde bulunduran E.K isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs, adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük\'te uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
28.12.2023 - 16:36,  Güncelleme: 16:36
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Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucuya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kentte faaliyeti tespit edilen E.K isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 110 adet extacy hap ve daralı ağırlığı 8.29 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika


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