Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerce, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde il genelinde 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 7 şahıs hakkında işlem yapılırken, 1 şahıs tutuklandı, 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aramalarda 11 parça halinde 159,31 gram sentetik kannabinoid, 6 parça halinde 0,79 gram metamfetamin ile 2 sentetik ecza ele geçirildi.

Öte yandan çalışmalarda uyuşturucu suçlarından aranan 2 firari yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - KARABÜK