Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karabük'te uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarına sürdürüyor. 6-7 Mayıs tarihlerinde merkez ve Safranbolu ilçesinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda 17,91 gram metamfetamin, 185,83 gram bonzai, 12 adet uyuşturucu hap, kuru sıkı tabanca ve şarjör, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 3 adet telefon ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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