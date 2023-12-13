Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri il merkezinde faaliyetleri tespit edilen S.A., K.T. ve L.A. isimli şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 53,83 gram uyuşturucu madde, 18 adet uyuşturucu hap ve sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden araç sürücüsü olan S.A. hakkında uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan 20 bin 970 lira para cezası kesildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK