Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalanırken, 19 gram uyuşturucu madde ile 52 adet hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucuya karşı mücadeleyi sürdürmeye devam ediyor. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin ve Ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde yürütülen istihbarı ve saha faaliyetleri sonucu 23-28 Ekim tarihlerinde 5 ayrı operasyon gerçekleştiren ekipler K.G., S.Ö., Ö.A., O.B, T.Ö, A.Y. ve F.S. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Operasyonlarda 19,54 gram uyuşturucu madde ile 52 adet hap ele geçirilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.B, T.Ö. ve A.Y. isimli şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı. - KARABÜK