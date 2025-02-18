Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede kent merkezinde 3 farklı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 19,65 gram metamfetamin, 38,03 gram kannabinoid (bonzai), emdirilmiş peçete ele geçirilirken 7 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
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