Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 kişiden 1'i tutuklandı

Karabük'te son 15 günde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 kişiden biri tutuklandı. Operasyonlar sonucunda 356 adet uyuşturucu hap, 1,32 gram esrar, pompalı tüfek ve 10 adet fişek ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

16.02.2024 20:06
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Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 kişiden 1'i tutuklandı

KARABÜK - Karabük'te uyuşturucuya karşı son 15 günde yürütülen operasyonlarda yakalanan 8 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde saha çalışmalarını yürütüyor.

31 Ocak-15 Şubat tarihleri arası yürütülen planlı operasyonlar neticesinde toplam 8 şahıs yakalanırken 356 adet uyuşturucu hap, 1,32 gram esrar, pompalı tüfek ve 10 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde yakalanan şüphelilerden M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük\'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 kişiden 1\'i tutuklandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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