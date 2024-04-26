Karabük\'te Uzman Çavuş Cam Silerken Düştü

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Karabük'te uzman çavuş evinin camlarını sildiği sırada 3. kattan düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi 1006. Cadde'de oturan H.K. (29), evinin camlarını sildiği sırada camın kırılmasıyla 3. kattan beton zemine düştü. Şahsın düştüğünü gören komşuları 112 Acil Servis Hizmetlerine ihbarda bulunurken, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından H.K., ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, H.K.'nın düştüğü yerde inceleme yaparken, H.K.'nın Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. - KARABÜK