Karabük'te Uzman Çavuş Cam Silerken Düştü - Son Dakika
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Karabük'te Uzman Çavuş Cam Silerken Düştü

Karabük\'te Uzman Çavuş Cam Silerken Düştü

Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde oturan bir uzman çavuş, evinin camlarını silerken camın kırılması sonucu 3. kattan düşerek yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı uzman çavuş Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

26.04.2024 22:42
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Karabük'te uzman çavuş evinin camlarını sildiği sırada 3. kattan düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi 1006. Cadde'de oturan H.K. (29), evinin camlarını sildiği sırada camın kırılmasıyla 3. kattan beton zemine düştü. Şahsın düştüğünü gören komşuları 112 Acil Servis Hizmetlerine ihbarda bulunurken, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından H.K., ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, H.K.'nın düştüğü yerde inceleme yaparken, H.K.'nın Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Karabük, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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