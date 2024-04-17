Karabük\'te yapılan uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı

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Karabük'te yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saha ve istihbarı faaliyetler sonucu il merkezinde O.E.'ye yönelik yapılan operasyon neticesinde şahsın üzerinde 70 adet sentetik ecza ele geçirdi.

Şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından adli işlem yapıldı.

Ekipler tarafından Ankara yolu Bölge Trafik önü uygulama noktasında Ö.K. isimli şahsa yönelik yapılan operasyonda 5,95 gram marihuana maddesi ele geçirildi.

Şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. - KARABÜK