Karabük\'te Yaya Geçidinde Kaza: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Karabük'te yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, Zonguldak Caddesinde meydana geldi. M.B. idaresindeki 67 FC 716 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 71 yaşındaki Talat Yılmaz'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Talat Yılmaz, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.