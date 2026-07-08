Karabük\'teUyuşturucu ve Alkol Operasyonu

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda 598 sentetik hapı ile 18 litre el yapımı alkol ele geçirildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3-7 Temmuz tarihleri arasında kent merkezinde iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 3 şüphelinin üzeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda 598 sentetik hapı ile 18 litre el yapımı alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK