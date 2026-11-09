Karabük Yenice'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karabük Yenice'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 6 kişi yaralandı

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Karabük Yenice\'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 6 kişi yaralandı
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Karabük'ün Yenice ilçesinde Balıkısık mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobilde sıkışan sürücü vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük - Yenice kara yolu Balıkısık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür Kemal İnan (20) idaresindeki 60 AGP 096 plakalı otomobil ile İsmail Dereli (73) yönetimindeki 16 BUL 047 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada üniversite öğrencilerinin bulunduğu otomobil sürücüsü Özgür Kemal İnan ile araç içinde yolcu olarak bulunan Bilal Caner Karakaya, (19), Yusuf Yıldız, (21), Çağan Duru Duygu (21) ve Alper Güzel (19) ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Halime Dereli (68) yaralandı. Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü Özgür Kemal İnan vatandaşların yardımı ile sıkıştığı yerden çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada ilçede meydana gelen bir başka kazada yaralananları ziyarete giden Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş'ta, kaza zedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: İHA
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