Karabük Yenice'de kazada ölen Atakan Bağbaşı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Karabük Yenice'de kazada ölen Atakan Bağbaşı son yolculuğuna uğurlandı

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Karabük Yenice\'de kazada ölen Atakan Bağbaşı son yolculuğuna uğurlandı
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Karabük Yenice\'de kazada ölen Atakan Bağbaşı son yolculuğuna uğurlandı
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Karabük'ün Yenice ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü Atakan Bağbaşı (42) olay yerinde hayatını kaybetti. Bağbaşı için Çamlık Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi; törene Vali Oktay Çağatay ve Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da katıldı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü Atakan Bağbaşı, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Yenice-Zonguldak kara yolu Atatürk Mahallesi Tomruk Deposu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakan Bağbaşı (42) yönetimindeki 34 MHA 232 plakalı otomobil ile Abdulsamet Aksoy idaresindeki 06 FUH 701 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Atakan Bağbaşı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Hakan Bağbaşı ve M.S.K. ile kamyonet sürücüsü Abdulsamet Aksoy yaralandı.

Hayatını kaybeden Bağbaşı için Çamlık Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Bağbaşı'nın cenazesi, ikindi vakti Yenice'de toprağa verilecek.

Cenaze törenine Karabük Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA
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