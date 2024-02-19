Karacabey-Bandırma Karayolu'nda trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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Karacabey-Bandırma Karayolu'nda trafik kazası: 1 ölü

Karacabey-Bandırma Karayolu\'nda trafik kazası: 1 ölü

Karacabey-Bandırma Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, H.B. idaresindeki otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

19.02.2024 10:30  Güncelleme: 10:31
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Karacabey-Bandırma Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Karacabey-Bandırma Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. (38) idaresindeki 10 AGK 423 plakalı otomobil Bursa istikametinden Bandırma istikametine seyrederken, Akçapınar kavşağına 1 kilometre kaldığı esnada, aynı istikamette seyreden Z.Ü. (59) idaresindeki 01 ALD 297 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, yolcu olarak bulunan B.Ö. (42) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan H.B. ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. H.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karacabey-Bandırma Karayolu'nda trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

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