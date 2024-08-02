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Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

BURSA - Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Turhan Uzun, katıldığı halı saha maçında kalp krizi geçirdi. Uzun, kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uzun'un ani ölümü sevenlerini derinden üzerken, Karacabey Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Her perşembe arkadaşları ile beraber halı saha maçına giden Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turan Uzun, maç oynandığı esnada bir anda yere yığıldı. Uzun'un yere düştüğünü gören arkadaşları hemen müdahale etti. Durumunun ciddi olduğunu fark eden arkadaşları, vakit kaybetmeden 112 Acil Servis Hattı'nı aradı. Olay yerine gelen ambulans ile Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzun'un kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Yaklaşık yarım saat kalp masajı yapılarak hayata döndürülen Uzun, ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bursa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Uzun yaşam mücadelesini kaybetti.

Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan 45 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Turhan Uzun için ikindi namazına müteakiben Karacabey Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene; CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas, Karacabey İlçe Jandarma Komutanı J. Bnb. Mahir Yağmur, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcilerinin yanı sıra sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

Karacabey Ulu Camii'nden kılınan cenaze namazının ardından Turhan Uzun'un naaşı sevenlerinin gözyaşları arasından Karacabey 1 No'lu Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.