Bursa\'da Ev Yangını: Korku Dolu Anlar

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı, kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.

Yangın, Karacabey ilçesi Bakırköy Mahallesi'nde tek katlı bir evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Kısa sürede büyüyerek evin tamamını saran yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.