Karacabey'de hırsızlık yapan şahıs JASAT tarafından yakalandı - Son Dakika
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Karacabey'de hırsızlık yapan şahıs JASAT tarafından yakalandı

Karacabey\'de hırsızlık yapan şahıs JASAT tarafından yakalandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında, çim kalıp kesme makinesi çalındı. Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlıkta kullanılan araç tespit edildi ve şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şahsın daha önce 15 adet suç kaydı bulunduğu belirlendi. Çalınan makine ise sahibine teslim edildi. JASAT, Karacabey'de art arda yaşanan hırsızlık olaylarını çözerek takdir topladı.

18.04.2024 18:30
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde hırsızlık yapan şahsı Jandarma Dedektifleri (JASAT) kıskıvrak yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, 17 Mart'ta Bursa'nın Karacabey ilçesinin Hotanlı Mahallesi'ndeki Çim Kalıp Üretim Tesisi'nin bulunduğu tarlada meydana gelen olayda, Barış Erdinç'e (35) ait ve piyasa değeri 350 bin TL olan çim kalıp kesme makinesi çalındı. Faili meçhul olayın aydınlatılması gayesiyle 6 JASAT ve Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yapılan araştırmalar neticesinde hırsızlıkta kullanılan aracı tespit etti. Ardından araç sahibi Sinan F. (47), JASAT ekipleri tarafından Bursa'daki kendi işletmesinde kıskıvrak yakalandı. Şahsın hırsızlıktan 15 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Sinan F. isimli şahsın işletmesinde yapılan aramada ise, hırsızlığa konu çim kalıp kesme makinesi de çalışır vaziyette bulundu ve sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan Sinan F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karacabey'de faili meçhul olayların aydınlatılması konusunda oldukça etkin bir birim olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçede art arda yaşanan hırsızlık olaylarını çözüme kavuşturarak takdir topladı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karacabey'de hırsızlık yapan şahıs JASAT tarafından yakalandı - Son Dakika

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