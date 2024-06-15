Karacabey'de Kurbanlık Satıcıları Hırsızlık ve Dolandırıcılık Konusunda Uyarıldı

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekipleri, kurbanlık satıcılarını hırsızlık ile dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan satışı yapılan pazara giderek esnafla buluştu. Polisler, satışa çıkardıkları hayvanlarını pazarlarken dolandırılmamaları için uyarıldı. Hırsızlık, sahte para ve tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık konularında uyarılarda bulunan ekipler, esnafa Türk lirasının güvenlik özelliklerinin yer aldığı broşürler dağıttı.

Polisler, satıcılara bir banknotun sahte olup olmadığının nasıl anlaşılacağıyla ilgili de bilgi verdi. Ayrıca, esnaftan olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmaları istendi. - BURSA