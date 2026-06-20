Karacabey'de Yangın Paniği - Son Dakika
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Karacabey'de Yangın Paniği

Karacabey\'de Yangın Paniği
20.06.2026 18:16
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde plastik fabrikası yakınındaki yangın, itfaiye ekibi müdahalesiyle sürüyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde otluk alanda çıkan ve plastik fabrikasının yakınına kadar ilerleyen yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Sitesi'nin sonunda, Kaplam Plastik Fabrikası'nın arka kısmındaki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kuru otların tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevler, fabrikanın bulunduğu bölgeye yaklaşınca çevrede kısa süreli endişe yaşandı. Ekipler, yangının sanayi bölgesindeki iş yerlerine ve fabrikalara sıçramaması için yoğun çalışma başlattı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Yangın nedeniyle çevreyi yoğun duman kaplarken, vatandaşlar da çalışmaları meraklı gözlerle takip etti. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Karacabey, 3. Sayfa, Plastik, İtfaiye, Bursa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karacabey'de Yangın Paniği - Son Dakika

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