Karacabey'deki düğünde zehirlenen vatandaşlar hastaneye akın etti - Son Dakika
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Karacabey'deki düğünde zehirlenen vatandaşlar hastaneye akın etti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düğünde dağıtılan yemekten zehirlenen çok sayıda vatandaş, Karacabey Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Acil servisin dolup taştığı anlar amatör kameraya yansıdı. İlk belirlemelere göre yemekten yiyen vatandaşların zehirlendiği öğrenildi.

15.07.2024 16:17
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapılan düğünde dağıtılan yemekten zehirlenen çok sayıda vatandaş, hastaneye akın etti. Acil servisin dolup taştığı anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, Karacabey ilçesi Kıranlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün merasiminde davetlilere dağıtılan yemekten yiyenler, bir süre sonra mide bulantısı yaşadı. Mide ağrısına dayanamayan vatandaşlar, soluğu Karacabey Devlet Hastanesi'nde aldı. İlk belirlemelere göre yemekten yiyen vatandaşların zehirlendiği öğrenildi.

Hastanedeki yoğunluk ise saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karacabey'deki düğünde zehirlenen vatandaşlar hastaneye akın etti - Son Dakika

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