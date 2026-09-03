Karacabey'deki uyuşturucu operasyonunda 22 kilo kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karacabey'deki uyuşturucu operasyonunda 22 kilo kubar esrar ele geçirildi

Karacabey\'deki uyuşturucu operasyonunda 22 kilo kubar esrar ele geçirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 22 kilo 675 gram kubar esrar ile 116 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 kilo 675 gram kubar esrar ile 116 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde Karacabey ilçesinde operasyon düzenledi. Ekipler tarafından belirlenen 3 şüphelinin ikametlerinde, alınan arama kararının ardından arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 22 kilo 675 gram kubar esrar maddesi ile 116 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelere ekipler tarafından el konulurken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Karacabey, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Kenevir, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karacabey'deki uyuşturucu operasyonunda 22 kilo kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eğri minareli 8 asırlık camideki gizemli yeşil çanakların sırrı çözüldü Eğri minareli 8 asırlık camideki gizemli yeşil çanakların sırrı çözüldü
Suriye’de koleksiyoner 20 yılda topladığı 8 bine yakın tarihi eseri devlete teslim etti Suriye'de koleksiyoner 20 yılda topladığı 8 bine yakın tarihi eseri devlete teslim etti
AK Parti Kütahya Gençlik Kolları Başkanı istifa etti AK Parti Kütahya Gençlik Kolları Başkanı istifa etti
Ukrayna istedi Norveç, Rus gemisine el koydu Ukrayna istedi Norveç, Rus gemisine el koydu
Site otoparkındaki yangının öncesine ait görüntüler ortaya çıktı Site otoparkındaki yangının öncesine ait görüntüler ortaya çıktı
Nijerya Plateau eyaletinde difteri can aldı, ölü sayısı 23’e ulaştı Nijerya Plateau eyaletinde difteri can aldı, ölü sayısı 23'e ulaştı

21:37
Marmara Denizi’ndeki gemi faciasında iki kaptan için tutuklama talebi
Marmara Denizi'ndeki gemi faciasında iki kaptan için tutuklama talebi
21:23
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde
20:32
Servis şoförleri arasında silahlı kavga: 1 ölü
Servis şoförleri arasında silahlı kavga: 1 ölü
20:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC’de bir kişinin daha naaşına ulaşıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'de bir kişinin daha naaşına ulaşıldı
19:58
Trump’tan İspanya’daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar
Trump'tan İspanya'daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar
19:12
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan jandarma komutan yardımcısı Kahraman’ın ifadesine ulaşıldı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan jandarma komutan yardımcısı Kahraman'ın ifadesine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 21:48:47. #.0.2#
SON DAKİKA: Karacabey'deki uyuşturucu operasyonunda 22 kilo kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement