Pakistan'ın Karaçi kentinde bulunan bir havai fişek deposunda patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.
İtfaiyenin müdahalesiyle depodaki yangın kısa sürede söndürülürken, patlama anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Karaçi'de Havai Fişek Patlaması: 2 Ölü, 34 Yaralı - Son Dakika
