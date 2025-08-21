Karaçi\'de Havai Fişek Patlaması: 2 Ölü, 34 Yaralı

Pakistan'ın Karaçi kentinde bulunan bir havai fişek deposunda patlama meydana geldi.

2 ÖLÜ, 34 YARALI

Patlamanın ardından depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.

PATLAMA ANI KAMERADA

İtfaiyenin müdahalesiyle depodaki yangın kısa sürede söndürülürken, patlama anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.