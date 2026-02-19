Karaçi\'de Tüp Patlaması: 16 Ölü, 14 Yaralı

Pakistan'ın Karaçi kentinde bulunan Soldier Bazaar bölgesinde üç katlı bir binada tüp patladı.

16 ÖLÜ, 14 YARALI

Binada patlama sonucu kısmi çökme meydana gelirken, 4'ü çocuk, 6'sı kadın toplam 16 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

BİNANIN BİR BÖLÜMÜ ÇÖKTÜ

Yetkililer, patlamanın binanın birinci katında meydana geldiğini ve binanın bir bölümünün çökmesine yol açtığını belirtti. Polis, enkaz altında 1 kişini daha olabileceğini değerlendirdiklerini ve arama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.