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Karadeniz Ereğli'de patpat kazası: 1 ölü, 4 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Çaylıoğlu köyünde yaşanan patpat kazasında, 1 kişi hayatını kayberken 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Sezgin Kılıç simli sürücünün kullandığı patpat aracının frenleri, köy yolunda rampa inerken aniden boşaldı. Tarım aracı hızla yokuş aşağı inerken kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada aracın altında kalan sürücü Sezgin Kılıç hayatını kaybetti. Aracın kasasında yolculuk yapan 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Adnan Aydın'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.Kazanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan jandarmanın olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

Sürücünün cansız bedeni morga kaldırıldı.