Karadeniz Ereğli'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karadeniz Ereğli'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Geniş Video İzle

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Ereğli ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

26.08.2024 01:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz Ereğli'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'nda seyreden 67 TC 358 plakalı araç sürücüsü Gülşen A. ani fren yaptı. Bu sırada arkada seyreden 67 AEL 339 plakalı motosiklet sürücüsü Halil H.A., ani fren yapan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle, motosiklet sürücüsü Halil A. ve motosikletin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan Tuğba İ.T. yere düştü. Kazanın hemen ardından aynı istikamette seyreden Kerim A. yönetimindeki 67 ACS 089 plakalı motosiklet, kazaya karışan araçlara çarpmamak için durmaya çalıştı. Kontrolden çıkan motosiklet, yan yatarak durabildi. Sürücüsü Kerim A. da olayda yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ekipler yaralılara müdahalelerin ardından hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Zonguldak, Karadeniz, 3-sayfa, trafik, Ereğli, Acil Durum, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karadeniz Ereğli'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:49 Son 24 saatte 2’si çocuk 4 kişi boğularak can verdi Son 24 saatte 2'si çocuk 4 kişi boğularak can verdi
00:29 Balıkesir’de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü Balıkesir'de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü
22:47 Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz
22:17 Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin’e mi ait Analiz sonuçları ortaya çıktı Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin'e mi ait? Analiz sonuçları ortaya çıktı
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
12:37 26 şehidimizin kanı yerde kalmadı ’Tekin Guyi’ artık hayatta değil 26 şehidimizin kanı yerde kalmadı! 'Tekin Guyi' artık hayatta değil
12:25 1 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor 1 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu! Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor
11:49 Yürüyerek girdiği hastaneden tabutta çıktı Genç kızdan geriye doktoruyla çektiği video kaldı Yürüyerek girdiği hastaneden tabutta çıktı! Genç kızdan geriye doktoruyla çektiği video kaldı
11:49 FETÖ firarisi Hakan Şükür’ün yeni taktiği Trollük yaparak vatandaşı çarpıyor FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün yeni taktiği! Trollük yaparak vatandaşı çarpıyor
11:47 Samsun-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı Samsun-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı
11:47 Hizbullah’ın Mossad’ı vuracağını öğrenen Netanyahu, operasyon için hemen düğmeye basmış Hizbullah'ın Mossad'ı vuracağını öğrenen Netanyahu, operasyon için hemen düğmeye basmış
11:26 Kira geliri beyannamesi vermeyen 700 bin mükellefe ceza yolda Kira geliri beyannamesi vermeyen 700 bin mükellefe ceza yolda
11:24 CHP’li başkanın eşi, kendini çiftçi olarak tanıtıp Özgür Özel’e dert yandı CHP'li başkanın eşi, kendini çiftçi olarak tanıtıp Özgür Özel'e dert yandı
10:56 Zavallı eşeğin telef olduğu anların görüntüsü izleyenleri kahretti Zavallı eşeğin telef olduğu anların görüntüsü izleyenleri kahretti
10:35 Estetik doktoru paylaştı Meral Akşener, sosyal medyada reklam yüzü oldu Estetik doktoru paylaştı! Meral Akşener, sosyal medyada reklam yüzü oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 04:16:37. #1.11#
SON DAKİKA: Karadeniz Ereğli'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement