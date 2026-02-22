Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Karakoçan ilçesi Bahçelievler Mahallesi Süleyman Elban Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.T. idaresindeki 35 AL 3711 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada araç sürücüsü T.T. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3. Sayfa › Karakoçan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
