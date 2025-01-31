Karakol Çıkışında Çatışma: 4 Yaralı

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Husumetli iki taraf karakol çıkışı çatıştı: 4 yaralı

Husumetlilerini karakoldan çıkmasını beklediler

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde aralarında husumet bulunan iki taraf, karakol çıkışı kavga etti. Çıkan kavgada tabancayla vurulan 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre sabah saatlerinde meydana gelen kavga olayı ile ilgili bir grup Gesi Fatih mahallesi Adnan Kahveci caddesi üzerinde bulunan karakola ifade vermeye gitti. Kavganın karşı tarafı, ifade vermeye gidenleri karakol çıkışında bekledi. Şahısların karakoldan çıkmasının ardından taraflar arasında kavga çıkarken, 4 kişi tabancayla vurularak yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel harekat polisleri ile birlikte çevrede güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yaralanan Bilal G., Yusuf Kenan Ö, Mehmet K. ve Deniz K. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken Bilal G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.