Karaköprü Belediyesi, Şanlıurfa\'da gazetecileri buluşturdu

Karaköprü Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çerçevesinde Şanlıurfa'da görev yapan gazetecileri, sinema ve basın müzesinde buluşturdu.

Karaköprü Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde vatandaşı bilgilendirmek için çaba gösteren basın emekçilerini onurlandırmak için bir kutlama etkinliği gerçekleştirdi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin düzenlediği programla kentte görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları bir araya geldi.

Karaköprü Belediyesinin bir ilk olarak Şanlıurfa'ya kazandırdığı Sinema ve Basın Müzesinde düzenlenen etkinlikte kokteyl ve mini konser gerçekleştirilirken, programa ev sahibi Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin yanı sıra AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Efe Murat Erbaş, Basın İlan Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürü Rıza Kara, Şanlıurfa'daki basın cemiyet ve dernek başkanları ile şehirde görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları katıldı.

Programda açılış konuşması gerçekleştiren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak konuşmasına başlarken, gazeteciliğin toplumu haberdar etme göreviyle çok değerli olduğunu ifade etti.

Baydilli konuşmasında, "Şanlıurfa Peygamberler Şehri. Şanlıurfa'yı güzellikleriyle, değerleriyle ön plana çıkaralım ve anlatalım. Bu duygu ve düşüncelerle tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum ve programımıza katılımınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Programda birer konuşma yapan gazeteciler ise etkinliği düzenleyen Karaköprü Belediyesine teşekkür etti.

Programın ardından Şanlıurfa Gazeteciler Birliği Başkanı Veysel Polat basın müzesini şehre kazandırdığı ve gazetecilere verdiği önem için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye plaket takdim etti. Program çekilen hatıra fotoğrafları sonrası son buldu. - ŞANLIURFA