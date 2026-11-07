Karaman Cedit'te kaldırımda bulunan plakasız motosikletin çalıntı olduğu belirlendi - Son Dakika
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Karaman Cedit'te kaldırımda bulunan plakasız motosikletin çalıntı olduğu belirlendi

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Karaman Cedit\'te kaldırımda bulunan plakasız motosikletin çalıntı olduğu belirlendi
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Karaman Cedit\'te kaldırımda bulunan plakasız motosikletin çalıntı olduğu belirlendi
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Karaman Cedit Mahallesi'nde kaldırımda plakasız ve terk edilmiş bulunan motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Düz kontakla çalındığı değerlendirilen motosiklet sahibine teslim edilmek üzere merkeze götürüldü, faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Karaman'da kaldırım üzerinde terk edilmiş halde bulunan plakasız motosikletin yapılan incelemede çalıntı olduğu ortaya çıktı. Motosikletin düz kontak yöntemiyle çalındığı değerlendiriliyor.

Olay, Cedit Mahallesi 325. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde plakasız ve terk edilmiş halde duran motosikleti fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, motosiklet üzerinde inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Motosikletin düz kontak yöntemiyle çalındığı değerlendirilirken, adrese çağrılan olay yeri inceleme ekibi motosiklet üzerinde parmak izi çalışması yaptı. İncelemelerin ardından motosiklet, sahibine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri, motosikleti çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
Motosiklet3. SayfaKaramanGüncelSon Dakika

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