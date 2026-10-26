Karaman'da 116 okul ve çevresi denetlendi, 10 araca cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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Karaman'da 116 okul ve çevresi denetlendi, 10 araca cezai işlem uygulandı

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Karaman\'da 116 okul ve çevresi denetlendi, 10 araca cezai işlem uygulandı
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Karaman'da çocuk ve gençlerin güvenliği için okul, üniversite ve yurt çevresinde denetimler sürüyor. 15 ekip ve 31 personelin katıldığı uygulamada 116 okul ve çevresi kontrol edildi, 114 araç ve 18 okul servisi denetlendi; eksikliği görülen 10 araca cezai işlem uygulandı.

Karaman'da çocuk ve gençlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okul, üniversite ve öğrenci yurtlarının çevresinde polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimler devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 15 ekip ve 31 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 116 okul ve çevresi, 5 öğrenci yurdu çevresi, 33 park, 9 internet kafe ve 22 büfe kontrol edildi. Uygulama kapsamında 406 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, 114 araç ile 18 okul servisi de denetlendi. Kontrollerde eksikliği tespit edilen 10 araca ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı.

Çocuk ve gençlerin huzur ve güven içerisinde eğitim hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla okul çevreleri ve öğrenci güzergahlarında gerçekleştirilen denetimlerin, eğitim-öğretim yılı boyunca aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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