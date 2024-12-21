Karaman\'da 30 Aranan Şahıs Yakalandı

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Karaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 30 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 13-19 Aralık tarihleri arasında tüm ekiplerin katılımıyla yapılan uygulamalarda 12 bin 862 kişi sorgulanırken, 30 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 30 kişiden 6'sı tutuklandı.

Trafik uygulamasında ise alkollü araç kullanan 1 kişinin sürücü belgeleri geçici süreyle geri alınırken, 4 araç sürücüsüne ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan işlem yapıldı. 20 araç da trafikten men edildi. Denetimler esnasında 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet bıçak, 535 adet sentetik hap, 30 gram kenevir tohumu ve 1 adet dedektör ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti. - KARAMAN