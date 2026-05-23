Karaman'da 52 Şahıs Yakalandı

23.05.2026 15:33
Karaman'da jandarma denetimlerinde 52 kişi yakalanırken, 9'u tutuklandı. Tarihi eser ve uyuşturucu ele geçirildi.

Karaman'da jandarma ekiplerince son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde yakalanan 52 şahıstan 9'u tutuklandı. Uygulamalarda tarihi eserler ile uyuşturucu da ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı asayiş, narkotik ve trafik olayları başta olmak üzere huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 15-23 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 19 bin 26 şahıs ile 7 bin 369 araç sorgulandı. Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve asayiş ekiplerinin çalışmaları neticesinde çeşitli suçlardan aranan 52 şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan denetimler ve aramalarda ise sentetik ecza hap, esrar, kenevir tohumu, 21 adet tarihi obje, sikke ve yüzük, 95 adet bandrolsüz sigara, av tüfeği, hançer ile fosil taş ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kentte huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlılıkla devam edileceği bildirildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

