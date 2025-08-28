Karaman'da 89 yaşındaki öğretmen evinde ölü bulundu - Son Dakika
Karaman'da 89 yaşındaki öğretmen evinde ölü bulundu

28.08.2025 10:05  Güncelleme: 12:55
Yalnız yaşayan emekli öğretmen Duran Özker, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Karaman'da yalnız yaşadığı öğrenilen 89 yaşındaki emekli öğretmen evinde ölü bulundu. Olay, İmaret Mahallesi 167. Sokak'taki 4 katlı apartmanın son katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, emekli öğretmen olduğu öğrenilen 89 yaşındaki Duran Özker'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Özker'in ev adresine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapının çalınmasına rağmen açılmaması üzerine itfaiye ve polis ekipleri itfaiye aracının merdiveniyle daireye balkondan girdi.

EMEKLİ ÖĞRETMENİN BİRKAÇ GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İçeri giren ekipler Özker'i yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibi yaptığı kontrollerde emekli öğretmenin birkaç gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından Özker'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA

karaman, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da 89 yaşındaki öğretmen evinde ölü bulundu - Son Dakika

SON DAKİKA: Karaman'da 89 yaşındaki öğretmen evinde ölü bulundu - Son Dakika
