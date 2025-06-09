Karaman\'da Asayiş Uygulamaları: Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Karaman'da polisin yaptığı asayiş uygulamalarında ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu ele geçirilirken, 95 adet araçta trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2-8 Haziran tarihlerinde yapılan uygulamalarda 1 bin 639 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 4 kişi ise yakalanarak tutuklandı. Trafik uygulamalarında alkollü araç kullanan 10 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 63 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 30 kişiye para cezası uygulandı. 95 araç trafikten men edilirken, 13 sürücünün ehliyetine el konuldu. Narkotik uygulamalarında da 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, 15 tabanca ve av tüfeği fişeği, 8 adet kesici-delici alet, 14 gram esrar, 41 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamına yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN