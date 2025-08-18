Karaman\'da Asayiş Uygulamaları: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Karaman'da polisin yaptığı asayiş uygulamalarında uyuşturucu, kaçak tütün ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 1 haftalık uygulamalarda bin 810 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalanarak tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü araç kullanan 18 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 72 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 53 kişiye para cezası uygulandı. 99 araç trafikten men edilirken, 19 sürücünün ehliyetine el konuldu. Narkotik uygulamalarında da 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 10 adet kesici-delici alet, 77 adet tabanca fişeği, 125 kilogram tütün, 20 lire etil alkol, 3 kilogram nargile tütünü, bin 500 adet doldurulmuş makaron, 10 adet elektronik sigara, 16 gram metamfetamin, 3 gram bonzai, 1 gram AMG bonzai hammaddesi, 25 kullanımlık 1 adet uyuşturucu emdirilmiş kağıt, 21 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamına yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN