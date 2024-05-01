Karaman\'da 60 yaşındaki kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti

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Karaman'da 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşen 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.45 sıralarında Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 281. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın son katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin balkonuna çıkan 60 yaşındaki Şerife Kaya, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yüksekten apartmanın bahçesine düştü. Kadının düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Şerife Kaya'nın cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN