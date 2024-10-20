Karaman\'da Bisikletli Çocuk Yaralandı

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Karaman'da hafif ticari araçla bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 16 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.N.Ş. idaresindeki 70 ED 701 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönde seyir halinde olan M.K.E.'nin (16), kullandığı bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü çocuk yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı bisiklet sürücüsü çocuk ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN