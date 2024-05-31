Karaman'da Çoban Köpeği Tarafından Isırılan Yaşlı Adam Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Karaman'da Çoban Köpeği Tarafından Isırılan Yaşlı Adam Hastaneye Kaldırıldı

Karaman\'da Çoban Köpeği Tarafından Isırılan Yaşlı Adam Hastaneye Kaldırıldı

Karaman'da bir çoban köpeği, duvardan atlayarak 82 yaşındaki bir adamı ısırarak yaraladı. Yaralanan adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Köpeğin belgesi ve aşılarının tam olduğu belirtildi.

31.05.2024 10:00
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Karaman'da duvardan atlayan çoban köpeğinin ısırarak elini parçaladığı 82 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak'ta boş bir arsada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, torunlarını gezdiren 82 yaşındaki Hurşit Örnek, boş arsa içerisindeki üzüm asmasını gördü. Yaşlı adam asmadan çubuk koparmak isterken yan taraftaki evin avlusunda bulunan sahipli ve zincirle bağlı olan çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Zinciri uzun olduğu için duvardan atlayan köpek, yaşlı adamı kalçası ve sağ elinden ısırarak yaraladı. Köpeğin saldırısından kurtulan yaşlı adam, daha sonra çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eline 10 dikiş atılan Örnek, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

"Köpek beni parçalayacaktı"

Hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu olan Hurşit Örnek, biranda kendisine saldıran çoban köpeğinden zor kurtulduğunu söyledi. Torunlarını hava almak için dışarı çıkardığını anlatan Örnek, "Yolda yürürken boş arsaya girdim. Arsanın içerisinde duvar kenarında asma vardı. Asmadan çubuk koparmak istemiştim. Köpek duvardan atlayarak beni yere düşürdü. İlk kollarımı, sonra da kalçamı ısırdı. Köpeğin huyunu bildiğim için hiç kıpırdamadım. Daha sonra köpek duvarın dibine gitti, ben hemen kaçtım. Yoksa beni orada parçalayacaktı. Duvar olduğu için ben köpeği fark etmedim. Bu durumdan dolayı şikayetçiyim" dedi.

Hurşit Örnek'e saldırarak yaralayan çoban köpeğinin belgesi ve aşılarının tam olduğu ileri sürüldü. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Çoban Köpeği Tarafından Isırılan Yaşlı Adam Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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