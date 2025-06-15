Karaman'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Hamidiye Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 70 AD 532 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Orta refüje çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi. - KARAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Karaman'da Direğe Çarpan Otomobilin Sürücüsü Kurtuldu - Son Dakika
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